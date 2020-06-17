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Aktüel

Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:24:48 -
Depremzedelere yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle deprem bölgesinde dağıtımı yapılacak yardımların, AFAD ve Kızılay koordinesinde ulaştırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karlıova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen depremin ardından sivil toplum kuruluşlarının depremzedeler için yardım faaliyetlerinde bulundukları hatırlattı.

"Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki hassasiyetini anlıyor ve önemsiyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Kovid-19 pandemi süreci nedeniyle yardımlar AFAD ve Kızılay koordinesinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak yardımlarda kullanılmış giysi ve benzeri malzemelerin kabul edilmeyeceğini, planlanan yardımların Bingöl Valiliği Deprem Yardım İletişim Merkezine yapılmasını; yardım toplama ve dağıtma ehliyetinin AFAD ve Kızılay koordinesinde olduğunu hatırlatırız."



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