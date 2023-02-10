  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası
Gündem

Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

TFF, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlara yardım etmek için kriz masası oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 19:59:00 -
Depremzedelere yardım için TFF'den kriz masası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlara yardım etmek için kriz masası oluşturdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemiz ne yazık ki çok büyük bir felaket yaşadı. Tüm Türkiye, bu felaketten etkilenen milyonlarca vatandaşıyla birlikte tarifi mümkün olmayan acıların içinde kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, ülkemizin yaşadığı bu büyük felaketin yaralarını 'tek yürek' olarak birlikte sarma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, 20 milyon lira bağış yaparak başlattığımız nakdi yardım kampanyasının yanı sıra deprem bölgesinde olan vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili bir şekilde yardım edebilmek için TFF olarak bir kriz masası oluşturulmuştu." ifadeleri kullanıldı.

TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in başkanlığında oluşturulan kriz masasında, Süper Lig kulüplerinden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF idari birimlerinden ilgili yetkililer ile Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal, Amatör İşler Tescil ve Yerel Ligler Müdür Yardımcısı Hatip Çopur'un yoğun bir şekilde çalıştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlk günden bu yana TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren bütün bölge müdürlerimiz de oluşturulan kriz masasında sağlıklı bir iletişim kurulmasında köprü vazifesi görmektedirler. Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masasında; deprem bölgesinde bulunan ve bu felaketten etkilenen futbolcu, teknik direktör, yönetici, hakem, temsilci, sağlık personeli, malzemeci ve tercümanların belirlenmesi, konumlarının ve sağlık durumlarının araştırılması, bulundukları tesis ve konutların hasar tespiti konularında detaylı çalışmalar yapılmaktadır. Kriz masası tarafından belirlenen gereksinimler ise hızlı bir şekilde çözülmeye çalışılmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki, yaralarımızı her birlikte 'tek yürek' olarak saracağız."

Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor
Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor

Aktüel

Meslek liselerinde üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor

MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi
MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi

Siyaset

MHP'den örnek davranış! İlçe Başkanlığı binası depremzedelere tahsis edildi

Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika
Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika

Ekonomi

Deprem sonrası flaş karar açıklandı: Türkiye'de fahiş fiyata 85 milyon lira ceza! Son dakika

Uzmanı açıkladı: Deprem döneminde aman dikkat, belirtiler aynı değil! Farklı ruh hastalıklarına sebep olabiliyor
Uzmanı açıkladı: Deprem döneminde aman dikkat, belirtiler aynı değil! Farklı ruh hastalıklarına sebep olabiliyor

Sağlık

Uzmanı açıkladı: Deprem döneminde aman dikkat, belirtiler aynı değil! Farklı ruh hastalıklarına sebep olabiliyor

UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı
UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

Dünya

UEFA'dan Türkiye'ye 200 bin Euro deprem yardımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23