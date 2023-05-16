Depremzedelere skandal hakaret ve tehdit: Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz

Almanya'da dönercilik yapan bir vicdansız, seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen depremzedelere küfür etmişti. Sözde fenomen Ayşegül Didem Doğan da depremzedelere hakaret etti.

"Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz"

Milli iradeyi hedef alan 'sözde fenomen', çektiği videoda şu tepki çeken sözleri sarf etti:

"Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Biz basar gideriz. Biz hayatımızı kurtarırız. Ama siz bundan sonra 'Deprem oldu açız bizim için para toplayın…' Al… Türk halkı sizin için bir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin?' diye sorar. Giysi kıyafet para ne gerekiyorsa gönderdik. Maymun gözünü açtı. Bundan sonra siz benim için yoksunuz. Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Çoluğum çocuğum işim aşım umurumda bile değil! Siz vatanı sattınız. Bir inat uğruna. Artık indirilmesi gereken bir adama inat olsun diye bu vatanı satıp oy verdiniz. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Asıl vatan hainlerinin kim olduğunu biliyoruz biz. Biz seçime bakıyoruz seçime biz laf adamı değiliz neticeye bakıyoruz garibanlar. İster yazın ister çizin k……. yırtın, gülün. Bunlar bir şey ifade etmiyor."