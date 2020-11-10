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Aktüel Depremzedelere Siirt’ten 10 TIR yardım
Aktüel

Depremzedelere Siirt’ten 10 TIR yardım

Siirt Valiliği koordinasyonunda İzmir’deki depremzedeler için kaymakamlıklar, belediyeler ve hayırseverlerin katkısıyla gıda, battaniye ve oyuncaklardan oluşan 10 tır’lık yardım malzemesi toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:27:00 -
Depremzedelere Siirt’ten 10 TIR yardım

İl Özel İdaresi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü parkında düzenlenen törende destek olan herkese teşekkür eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt'ten İzmir'deki depremde zarar gören kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için bu yardımı gönderiyoruz. Kriz merkezinin yardım yapmak isteyenlerin gıda paketi ve battaniye gönderilebileceği çağrısı üzerine bu yardımları topladık. 10 tır malzeme toplandı" dedi. Okunan dualarla 5 bin 644 gıda kolisi, 3 bin 179 battaniye ve oyuncaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İzmir'e uğurlandı.

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