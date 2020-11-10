Depremzedelere Siirt’ten 10 TIR yardım

İl Özel İdaresi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü parkında düzenlenen törende destek olan herkese teşekkür eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt'ten İzmir'deki depremde zarar gören kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için bu yardımı gönderiyoruz. Kriz merkezinin yardım yapmak isteyenlerin gıda paketi ve battaniye gönderilebileceği çağrısı üzerine bu yardımları topladık. 10 tır malzeme toplandı" dedi. Okunan dualarla 5 bin 644 gıda kolisi, 3 bin 179 battaniye ve oyuncaktan oluşan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, İzmir'e uğurlandı.