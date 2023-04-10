Depremzedelere ödenen tazminat tutarı 17 milyar lirayı aştı

DASK’tan yapılan açıklamada, “Sigortalılarımıza ödediğimiz tazminat tutarımız 17 milyar TL’yi aştı. Sigortalılarımıza destek olmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayısı 450.932 ve ödenen tazminat tutarı ise 17.121.548.456 TL'ye ulaştı.

Ayrıca yeni başlatılan hizmet ile, sigortalılarımızın hasar tazminatlarını bankadan tahsil etmeleri için gereken ve cep telefonlarına SMS ile gönderilen ödeme şifrelerini artık e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenebileceklerini hatırlatmak isteriz” bilgilerine yer verildi.



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