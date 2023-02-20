Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Depremlerin ardından Diyarbakır’da Evleri orta veya ağır hasarlı olanlarla Kahramanmaraş, Adıyaman ve Adana gibi illerden Diyarbakır’a gelen depremzedeler kentte 9 noktada kurulan çadır kentlerde ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı ‘Halid Bin Velid’, ‘Selahattin Eyyubi’ ve ‘Süleyman Bin Halid” öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Sıcak bir barınma olanağı sunulan yurtlarda şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 kişi misafir edildi. Sağlık hizmeti, sıcak su ve çamaşır yıkama imkanı bulunan, yemek ikramı yapılan yurtta 4 kişilik odalarda kalan depremzedeler sosyal yaşam ve oyun alanlarında da zaman geçirme imkanı buluyor.

Adıyaman’dan gelerek ailesiyle yurtta kalan Aziz Yıldız, kentte 3 gün çadırda kaldıktan sonra Diyarbakır’a geldiklerini anlatarak, “5-6 aile olarak buraya geldik. Odalarımız ayrı, 4 kişilik. Sıcak suyumuz var. 5 yıldızlı otel gibi. Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda iyiyiz” dedi.



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Eşi ve 3 kızıyla Adıyaman’ın merkez İmamağa Mahallesi’nden gelen Rahime Yıldız ise kaldıkları yurdun konforlu olduğunu ve rahat şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Eşi ve çocuğuyla Bağlar ilçesinden gelen Gülcan Ilıksu ise “Çadırda 2 gün kaldım oğlumun ateşi çıktı. Allah razı olsun bizi yurda getirdiler. Burası sıcak, yatakları iyi. Sıcak suyu, banyosu, doktoru var. Oğlum oyun alanlarında oynuyor. Burası çok iyi” dedi.