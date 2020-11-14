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Gündem Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!
Gündem

Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!

İzmir'de zabıta ekipleri, depremzedeler için getirilen ve işportada satıldığı belirlenen battaniyelere el koydu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 01:28:00 -
Depremzedeler için verilen battaniyeleri satarken suç üstü oldular!

Konak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane semtinde depremzedeler için getirilen battaniyelerin satıldığını ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD logolu battaniye satışının yapıldığını belirledi.

Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları kaydetti:

"Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Zabıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız."

 

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