Depremzedeler için dev maç! Guti ve Carlos devrede...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa'da destek kampanyaları başladı. İspanyol basının haberine göre başkent Madrid'de yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkımları beraberinde getiren deprem faciasının ardından yardım kampanyaları başladı. Futbol dünyası da yardım kampanyalarında ön saflarda yer aldı.

Werder Bremen'in Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde depremzedeler için yardımlar toplandı. İki takım oyuncuları karşılaşmaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları 'Für die erdbebenopfer gemeinsam helfen' (depremzedeler için hep birlikte yardım) yazılı pankartla poz verdi. Daha önce iki takımda da forma giyen ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan Ömer Toprak'ın girişimlerinin ardından iki takımda yardım kampanyasına destek oldu. Dün oynanan karşılaşmada görev yapan birkaç futbolcunun formaları açık arttırmaya çıkartıldı. Elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

İspanyol takım Valencia La Liga'nın 21. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında Castillejo ile gol bulan Valencialı futbolcular, kenara gelerek beyaz bir forma açtı. Formanın üzerinde "Türkiye için dua et" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca İspanyol kulüp, meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için yardım kampanyası başlattı.

Milliyet'e göre; Türkiye'ye destek için İspanya'da yardım maçı düzenlenmesi planlanıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek müsabaka için Real Madrid'in stadı ve Atletico Madrid'in stadının uygunluğu araştırılıyor. Hem Real Madrid'de hem de Türkiye'de forma giymiş isimler olan Guti Hernandez ve Roberto Carlos yardım maçında yer almak istiyor.

İspanyol As'ın haberine göre konuyla ilgili olarak Real Madrid, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Getafe ile konuşulacak. Maçın geliri depremzedeler için gönderilecek.