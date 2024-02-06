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Yaşam Depremzedeler Ebrar Sitesi'nin olduğu yerde ölen yakınlarını andı
Yaşam

Depremzedeler Ebrar Sitesi'nin olduğu yerde ölen yakınlarını andı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 04:19:00 - 2024-02-06 04:19:45

Kahramanmaraş’ta asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde onlarca kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplanan vatandaşlar, vefat eden yakınları için dua etti.

Asrın felaketinin 1. yılında onlarca kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nden geriye kalan boş alanda hüzün ve gözyaşı vardı. Geç saatlerde Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda toplanan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ölenler için dua etti.

Sitede yakını ölen Ayşe Kartal, “Tekrar aynı acıları yaşıyoruz. 1 sene olmamış gibi sesleri kulaklarımdan gitmiyor. Sanki dün konuşmuşuz gibi. İhmalkarlık öldürdü deprem kadar. Benim ablam vardı. Depremden 2 ay sonra yeğenimin düğünü olacaktı, olamadı. Çeyizlerini aldık. 7 yaşındaki yeğenim yaşadı. Durulmuyor ki evde, buraya geldik. Herkesin acısı aynı” şeklinde konuştu.

Niyazi Gökdoğan ise, “Ebrar Sitesi'nde Reyhan Apartmanı'nda 2’inci katta arkadaşımın annesi yaşıyordu. Biz sonradan öğrendik enkazda olduklarını. 16’ıncı saatte sivil bir ekip annesi ve babasını kurtarmaya geliyor. 16’ıncı saatte arkadaşım kurtuluyor. Ne yazık ki annesi kurtulamadı. Annesi 4 gün kaldı. Arkadaşım 16 saatte kurtuldu. Sivil ekipten annesi ve babasını kurtarmaya gelen ekipler ailesini kurtaramadı, hayatlarını kaybettiler” dedi.

Kaynak: İHA
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