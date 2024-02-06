  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”
Gündem

Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”

Yeniakit Publisher
2024-02-06 07:15:00 -
Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: "Gerçekten benim böyle evim olacak mi?"

Gaziantep Nurdağı'nda yapılan deprem konutlarının görüntüsünü izleyen Tuğba Dilek isimli depremzede gözyaşlarını tutamadı. Depremzedenin videosu görenleri duygulandırdı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. 11 ili yıkıp geçen asrın felaketinde devlet yaraları hızla sardı.

Çadırdan çok kısa süre içinde geçici barınma merkezlerindeki konteynerlere geçirilen depremzedeler, 1 yılın sonunda da kalıcı konutlara geçmeye başladı.

Gaziantep Nurdağı'ndaki depremzedelerden Tuğba Dilek, yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı. O anlar izleyenleri duygulandırdı...

ASRIN FELAKETİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Kentler harabeye dönerken, devlet-millet el ele zorlu sınavın altından başarı ile kalktı.

Deprem bölgelerinde 75 binden fazla konut teslim için hazır hale getirilirken, 307 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KONTEYNER KENTLERDE YAŞAM SÜRÜYOR

Devlet, kısa sürede çadır hayatını sonlandırarak dayalı döşeli konteynerleri vatandaşlara teslim etti.

Konteyner kentlerde sağlık hizmetlerinden, rehabilite ve sosyal aktiviteye kadar her şey düşünüldü. Vatandaşlara maddi destekler de 1 yıldır kesintisiz sürüyor.

KALICI KONUTLARI GÖREN DEPREMZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutlarını gören depremzede Tuğba Dilek, "Kemiklerim sızladı" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Dilek, "Gerçek mi bu? Bu ev gerçekten benim mi olacak? Ev duygusunu, beton duygusunu, genişlik duygusunu unutmuşuz. Böyle geniş yerler olacak mı? Bize verecekler mi? Allah'ım kimseye yaşatmasın." dedi.

 

Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor
Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

Yaşam

Depremzedeler sabırsızlıkla bekliyor

İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin
İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin

Gündem

İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin

Bakan Yumaklı: Depremzedelere 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı
Bakan Yumaklı: Depremzedelere 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Tarım

Bakan Yumaklı: Depremzedelere 14 milyar 150 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı

Depremzedeler Ebrar Sitesi'nin olduğu yerde ölen yakınlarını andı
Depremzedeler Ebrar Sitesi'nin olduğu yerde ölen yakınlarını andı

Yaşam

Depremzedeler Ebrar Sitesi'nin olduğu yerde ölen yakınlarını andı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vejo

Yüce Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah gelmiş geçmiş olsun
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23