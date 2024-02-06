Depremzede Tuğba Dilek yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı: “Gerçekten benim böyle evim olacak mi?”

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. 11 ili yıkıp geçen asrın felaketinde devlet yaraları hızla sardı.

Çadırdan çok kısa süre içinde geçici barınma merkezlerindeki konteynerlere geçirilen depremzedeler, 1 yılın sonunda da kalıcı konutlara geçmeye başladı.

Gaziantep Nurdağı'ndaki depremzedelerden Tuğba Dilek, yapılan evlerin videosunu izlerken gözyaşlarını tutamadı. O anlar izleyenleri duygulandırdı...

ASRIN FELAKETİNİN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Kentler harabeye dönerken, devlet-millet el ele zorlu sınavın altından başarı ile kalktı.

Deprem bölgelerinde 75 binden fazla konut teslim için hazır hale getirilirken, 307 bin konutun teslim edilmesi hedefleniyor.

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KONTEYNER KENTLERDE YAŞAM SÜRÜYOR

Devlet, kısa sürede çadır hayatını sonlandırarak dayalı döşeli konteynerleri vatandaşlara teslim etti.

Konteyner kentlerde sağlık hizmetlerinden, rehabilite ve sosyal aktiviteye kadar her şey düşünüldü. Vatandaşlara maddi destekler de 1 yıldır kesintisiz sürüyor.

KALICI KONUTLARI GÖREN DEPREMZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutlarını gören depremzede Tuğba Dilek, "Kemiklerim sızladı" dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Dilek, "Gerçek mi bu? Bu ev gerçekten benim mi olacak? Ev duygusunu, beton duygusunu, genişlik duygusunu unutmuşuz. Böyle geniş yerler olacak mı? Bize verecekler mi? Allah'ım kimseye yaşatmasın." dedi.