Depremzede öğrencilere uzaktan "özel" eğitim imkanı

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen öğrenciler, Mavi Pencere Özel Eğitim Derneğinin sunduğu uzaktan eğitim programı sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş ders programlarıyla uyumlu 300 binden fazla soruya doğrudan ulaşma imkanı bulacak.

Zihinsel gelişim bozukluğu bulunan çocukların eğitimini "oyun, şarkı, tekerleme" gibi eğlenceli etkinliklerle kolaylaştırmak amacıyla 6 yıl önce kurulan Dernek, öğrenciler için çeşitli projeler hazırlıyor.

Sosyal sorumluluk projeleriyle çok sayıda dezavantajlı öğrenciye ulaşma imkanı bulan Mavi Pencere Özel Eğitim Derneği, şimdi de uzaktan eğitime ulaşmakta zorlanan depremzede çocuklara Diji Demi iş birliği ile ücretsiz hizmet sunacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kaya, AA muhabirine, özel eğitime ihtiyaç duyan kişilere destek olmak amacıyla faaliyetlerine başladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle birlikte uzaktan öğretim konusunun bir anda gündeme oturduğunu ve bu anlamda her öğrencinin aynı imkanlara sahip olmadığının bilindiğini aktaran Kaya, özellikle kırsal bölgelerde çocukların eğitime ulaşma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayabildiğini söyledi.



Gökhan Kaya, bu süreçte kendilerinin de "dezavantajlı" tabir edilen çocuklara ulaşmak adına çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

İzmir'deki depremden etkilenen öğrencilerin de eğitimden uzak kalmaması için eğitime eşit ve adil şartlar altında erişimin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla proje başlattıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem hepimizin yüreğini yaktı. İzmir ve İzmirliler yaralarını sarıyor. Pandemi sürecinin eğitim öğretimde yaşattığı olumsuz etki herkesin malumu. Bunun üzerine depremi yaşayan İzmirli çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı akranlarına göre çok daha olumsuz etkilendi. Bu şehirde yaşayan eğitimciler olarak çocuklarımızın gerek ülkemizdeki gerekse yurt dışındaki akranlarıyla arasındaki makasın açılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de bir çalışma başlattık. İzmir’de ikamet eden 100 öğrencimize, ülkemizin en iyi uzaktan öğretim sistemlerinden Diji Demi'yi tamamen ücretsiz sunacağız. Öğrenci seçiminde de depremden etkilenen çocuklarımıza öncelik vereceğiz. Derneğimizin web sitesi üzerinden ortaokul ve lise öğrencilerimizin bize başvuru yapmasını bekliyoruz."

Kaya, sistemin avantajlarını şu sözlerle anlattı:

"Sistemi kullanacak öğrenciler, MEB tarafından belirlenen konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş, ders programlarıyla uyumlu 300 binden fazla soruya doğrudan ulaşacak. Bu soruların tamamının zorluk seviyesi belirlenmiştir ve çözüm videoları yine sistem içinde mevcuttur. Ortaokul öğrencilerimiz için LGS, Lise öğrencilerimiz için YGS'ye (TYT-AYT) hazırlık amaçlı beceri temelli sorulardan oluşturacakları testler ile başarı durumlarını kontrol edebilirler. Sistem içinde 2 bin 500’den fazla konu anlatımı videosuna ulaşabilirler. Öğrencilerimiz, sınırsız testler oluşturup, video çözüm ve konu anlatımlarıyla konuları tekrar edip pekiştirebilir. Özetle ihtiyaçları olan konulardan, istedikleri zorlukta ve miktarda soru çözebilirler. Ayrıca Diji Demi Mobil uygulamasını indirebilir ve sisteme istedikleri yerden ulaşabilirler. Öğrencilerimiz, hazırladığı testleri bastırıp, çözümlerini optik okutabilir ve sonuçlarını hemen görebilirler. Tüm bunların yanı sıra gelişimlerini takip edebilirler."

Daha fazla öğrenciye ulaşmak istediklerine işaret eden Kaya, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

