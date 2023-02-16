Depremzede mağdurlardan çağrı! Bu yılki nafakaları devlet üstlensin

Depremin yaraları devlet-vatandaş işbirliği ile sarılmaya çalışılırken, bazı kesimlerin sorunları da yeni yeni gün yüzüne çıkıyor. Deprem bölgesinde yaşayan süresiz nafaka mağdurları, bu süreç içinde nafaka ödemelerini yerine getirmezlerse tazyik hapsi dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşmamak için devletten yardım bekliyor.

Hiç değilse ertelensin

Konuya ilişkin akit’e konuşan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Devletimiz her türlü desteği depremzedelere vermektedir. Tek bir eksik var o da depremde enkaz altında kalan, yakınlarını kaybeden, işini kaybeden nafaka mağduru kardeşlerimizin durumu. Depremde tüm icralar ve ödemeler ertelenirken, nafaka ödemelerinin ertelenmemesi nedeniyle bölgedeki nafakazedeler bir darbe daha yaşadı. Evsiz, işsiz kalan mağdurlarımız nafakalarını nasıl ödeyecekler? Beklentimiz, 1 sene boyunca devletimizin ödenecek nafakaları üstlenmesidir. Bu nafaka zulmü, hiç değilse deprem bölgesinde ertelenmelidir.”

Borçsuz ölelim!

Depremi Adana’da yaşayan Ümit Süngü de şunları söyledi: “Sağdan soldan gelen desteklerle annem ve ablamla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çocuksuz sadece 1.5 yıl evlilik yaşadığım birine eşit kusurda 5 yıldır nafaka ödüyorum. Ölümden korkum yok Allah’a şükür. Süresiz Nafaka borcu ile ölürsem gözüm arkada gideceğim. Hatay’da 5 saat kendi çabası ile göçükten çıkan Cemil abimiz, Afşin’de karda kışta ayak yalın sokağa kendini zor atan Ali kardeşimiz aklıma gelince şükrediyorum. Göçükten kurtulan arkadaşlarımız çıktığına sevinemiyor. Hayatta kalmaya çalışırken el olmuş birine nafaka ödemek zorunda kalacaklar. Deprem kader belki ama süresiz nafaka yükümlülüğü kader değil. Pandemide tüm borçlar ertelenirken süresiz nafaka yükümlüleri pas geçildi. Bari bu korkunç depremi yaşayan nafakazede depremzedelere devlet el uzatsın. Yardımcı olsun. Özgür olduğumu hissederek ölmek isterim.”

Hastalık gibi bize yapışmış

Depreme Gaziantep’te yakalanan Gökhan Çavuşlu da, şunları ifade etti: “Deprem bölgesinde hayata tutunmaya çalışıyorum. 3 ay evli kaldığım eski eşime 6 yıldır nafaka ödüyorum. Depremden dolayı zor bir süreçten geçiyoruz. Ne olacağımız belli değil. Ama aklımda nafakayı nasıl ödeyeceğim düşüncesi var. Ödeyemezsem hapse atılmam an meselesi. Bu nafaka ödemesi, sanki bizim üzerimize yapışmış bir hastalık gibi. Bir türlü kurtulamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bizi bu nafaka ödemelerinden kurtarsınlar. 6 yıldır boşanma davası bitmiyor. Hayatım mahvoldu. Acil düzenleme bekliyoruz.”