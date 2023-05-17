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Gündem Depremzede çiftçi, CHP'li belediyenin verdiği gübreyi iade etti
Gündem

Depremzede çiftçi, CHP'li belediyenin verdiği gübreyi iade etti

Yeniakit Publisher
2023-05-17 19:45:00 -
Depremzede çiftçi, CHP'li belediyenin verdiği gübreyi iade etti

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nden sonra depremzedelere haklarını haram ettiklerini söyleyen Millet İttifakı üyelerine karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir çiftçi afetzedelere Ankara Büyükşehir Belediyesince verilen gübreyi aracıyla CHP İlçe Teşkilatına götürerek iade etti. Çifti, "Depremzedeyiz diye de bu kadar hakaret ve aşağılanmalara gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

İkinci büyük depremin merkezi Elbistan ilçesinden de depremzedelere karşı sosyal medyadan yapılan hakaret ve paylaşımlara tepkiler gelmeye devam ediyor. Bugün ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Evcihüyük'te yaşayan çiftçi Nihat Yılmaz'da yaşananlara tepki gösterdi. Çiftçi Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesince kendilerine ücretsiz verilen sıvı gübreyi aracına koyarak CHP Elbistan İlçe Teşkilatına götürdü. Yılmaz, gübreyi partinin önüne bırakarak tepkisini gösterdi.

Tepkisini çektiği videoda da dile getiren çiftçi Nihat Yılmaz, "Bu Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha doğrusu CHP belediyesinin bize verdiği ücretsiz gübre desteği. Bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere haklarını haram ediyorlar. Millet İttifakı'ndan da herhangi kınayan bir açıklama gelmedi. Biz de aldığımız gübreyi onların CHP binasına iade edeceğiz. Bu gübreyi kullanacak kadar ne onursuz ne gurursuz. Depremzedeyiz diye bu kadar hakaret ve aşağılanmalara gelemeyiz" dedi.

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