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Aktüel Depremzede baba kızının ismini kullananlara karşı hukuki mücadele başlatacak
Aktüel

Depremzede baba kızının ismini kullananlara karşı hukuki mücadele başlatacak

İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in babası Oğuz Perinçek, kızının adını ticari amaçla kullananlara karşı hukuk mücadelesi başlatma kararı aldı - Baba Perinçek: - "Elif'in ismini kullanarak deprem felaketi üzerinden para kazanmak isteyenler hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağım" - "Depremin sembollerini kullanarak kazanç sağlamak isteyenlere gereken cevabı gerçek iyilikseverler nasıl verdiyse acıyı reklama döküp kazanca çevirmeyi amaçlayan birkaç zavallıya da gerekli cevap memleketimin güzel insanları tarafından muhakkak verilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:10:59 -
Depremzede baba kızının ismini kullananlara karşı hukuki mücadele başlatacak

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in babası Oğuz Perinçek, yaşama azmiyle umudun simgesi haline gelen kızının adını ticari amaçla kullananlara karşı hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi.

Perinçek, AA muhabirine, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremde 116 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda insanın yaralandığını ve evini kaybettiğini hatırlattı.

Bazı depremzedelerin hala çadır kentlerde kaldığını ifade eden Perinçek, gönüllü insanların, ihtiyaç sahiplerine su, gıda sağlamak için seferber olduğunu, hatta evlerini açtığını dile getirdi.

İyi niyetle yardıma koşanların yanı sıra tüm Türkiye'nin umutlarını yeşerten depremzedelerin isimlerini, sembollerini, çizimlerini kullananların da ortaya çıktığına dikkati çeken Perinçek, şöyle konuştu:

"Yürekleri sevgi ve merhamet dolu bu insanlar yaraları sarmaya çalışırken bazı firmalar kızım Elif Perinçek'in ismini kullanarak yapmadıkları yardımları yapmış gibi gösterme gayretine girmiş ve sosyal medyada keyfi paylaşımlarda bulundular. Daha önce de paylaştığımız üzere yardımların aile fertlerine kişisel destek yerine çadırlardaki ihtiyacı olan insanlara yapılması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum.

Depremin sembollerini kullanarak kazanç sağlamak isteyenlere gereken cevabı gerçek iyilikseverler nasıl verdiyse acıyı reklama döküp kazanca çevirmeyi amaçlayan birkaç zavallıya da gerekli cevap memleketimin güzel insanları tarafından muhakkak verilecektir. Elif'in ismini kullanarak deprem felaketi üzerinden para kazanmak isteyenler hakkında gerekli hukuki yollara başvuracağım."

Kızı Elif'in eğitim masraflarını karşılayacağı yönünde açıklamalar yaparak felaketten çıkar sağlamak isteyenlerin olduğuna işaret eden Perinçek, acılardan nemalanmaya çalışanların insanlık ölçeğinde kırık not alacağını da sözlerine ekledi.

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