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Depremle ilgili AFAD’dan rahatlatan açıklama

Merkez üssü Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, "Şu anda olumsuz bir duruma rastlamadık" açıklamasında bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:24
Depremle ilgili AFAD’dan rahatlatan açıklama

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"Olumsuz bir duruma rastlamadık"

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

"Herhangi bir yıkım söz konusu değil"

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:24
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