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Yaşam Depremin izleri kaydedildi! 250 yıllık mezarlık bu hale geldi
Yaşam

Depremin izleri kaydedildi! 250 yıllık mezarlık bu hale geldi

Malatya'da 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı, depremden zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 17:37:00 -

Malatya'da 250 yıllık tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan birçok mezar taşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gördü.

6 Şubat günü yaşanan çifte depremin yıktığı Malatya’da konutların yanı sıra tarihi mezarlar da hasar gördü. Osmanlı mezarlarının zengin çeşitlerine de sahip olan kültür varlığı olarak tescil edilen 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda birçok mezar taşının kırıldığı görüldü. Son definlerin 1980'lı yıllarda yapıldığı mezarlıkta yer alan Osmanlı dönemine ait mezar taşları yaşanan asrın felaketinde kırılırken, ortaya çıkan görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

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