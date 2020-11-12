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Aktüel Depremin iki kez "sarstığı" Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü kutlaması
Aktüel

Depremin iki kez "sarstığı" Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü kutlaması

Van'da 9 yıl önceki depremde evi yıkılan Meryem Çetin, 16'ncı yaş gününü, ailesiyle göç ettiği İzmir'de depremzede olarak kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:22:12 -
Depremin iki kez "sarstığı" Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü kutlaması

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Van ve İzmir depremlerini yaşayan Meryem Çetin, 16'ncı yaş gününü, çadır kentte düzenlenen sürpriz doğum günüyle kutladı.

Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde merkez üssü Tabanlı köyü olan 6,7 büyüklüğündeki deprem, 604 kişinin ölümüne neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı ya da hasar gördüğü depremde, o tarihte 7 yaşında olan Meryem Çetin'in yaşadığı ev de enkaza döndü.

Depremden bir süre sonra İzmir'deki akrabalarının yanına gelen Meryem ve ailesi, yeni bir yuva ve hayat kurdu.

Bu kez deprem, ailenin İzmir'de kurdukları yeni hayatı vurdu. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki depremde Meryem'in ailesiyle yaşadığı ev ağır hasar gördü.

Evlerine giremeyen, eşyalarını da alamayan aile, Bayraklı ilçesinde kurulan çadır kentte AFAD çadırına yerleştirildi.

Depremzedelere destek için harekete geçen Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi gönüllüleri, Meryem'in 16'ncı yaşına gireceğini öğrenince onun için çadır kentte sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Depremle hayatı ikinci kez sarsılan Meryem'in en büyük tesellisi de yakınlarıyla yan yana doğum günü pastasını kesmek oldu.

- "Bir yanımız üzgün bir yanımız mutlu"

Meryem Çetin, depremden çok korktuğunu, evini kaybettiği için de çok üzgün olduğunu ancak yine de doğum gününü kutlayabilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Gönüllülerin desteğiyle acısının hafiflediğini ifade eden Çetin, "Bir yanımız üzgün ama bir yanımız mutlu." dedi.

Meryem'in ağabeyi Abdullah Çetin ise binbir zorlukla kurdukları hayatın dağıldığını ama yaşama yeniden sarılacaklarını, çevredekilerin verdiği desteğin de ailelerini umutlandırdığını söyledi.

Abdullah Çetin, kız kardeşi Meryem'in doğum gününü pasta kesip ve hediyeler vererek çadır kentte kutlayan depremzedelere umut olan herkese teşekkür etti.


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