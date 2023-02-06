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Aktüel Depremin hemen ardından çalışmalar sürüyor! Müjde açıklaması: Bağış para transferlerinden ücret alınmayacak!
Aktüel

Depremin hemen ardından çalışmalar sürüyor! Müjde açıklaması: Bağış para transferlerinden ücret alınmayacak!

Merkez Bankası, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu. Depremin hemen ardından çalışmalar tam hızla sürüyor. Depremzedelere destek açıklamaları peş peşe geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-02-06 23:48:00 - 2023-02-06 23:56:56
Depremin hemen ardından çalışmalar sürüyor! Müjde açıklaması: Bağış para transferlerinden ücret alınmayacak!

Türkiye'yi sarsan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bağış hesaplarına yönelik yeni bir karar aldı.

Bankanın aldığı karara göre, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak.

TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."

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