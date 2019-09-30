Depremin ardından satışlar patladı, fiyatı 4 kat arttı!

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri katlandı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 35’ten fazla kategoride sundukları 25 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerin her türlü ihtiyacını hızlı, pratik ve güvenilir şekilde karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Ürün çeşitliliklerini müşterilerin yeni ihtiyaçları, alışkanlıkları ve değişen trendlere göre güncelleyip her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini ifade eden Erturan, “İstanbul’da gerçekleşen deprem sonrasında çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı. Çadır satışları, bir önceki haftanın aynı gününe göre 3 kat artış gösterdi” dedi.

Fiyatlar 7,90'dan başlıyor

Mutlu Erturan, aynı zamanda çadır, el feneri ve deprem çantası gibi aramaların bir önceki haftanın aynı gününe göre 10 katın üzerinde artış gösterdiğini vurguladı.

Çatır satışları yüzde 35 arttı

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de depremin hayatın bir gerçeği olduğunu ve Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek, “Dilerdik ki tüm Türkiye olarak depreme her zaman hazırlıklı olalım ancak satış ve arama rakamlarımız, depremin ardından bazı ürünlerin satış rakamlarının ve aranma oranlarının arttığına işaret ediyor” dedi

(Yeni Şafak)