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Aktüel Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama
Aktüel

Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 20:41:00 -
Depremin ardından İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını duyurdu.

Çataklı, Twitter hesabındaki paylaşımında, saat 20.08'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadesini kullandı.

İlgili birimlerin tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten Çataklı, Muğla'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

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