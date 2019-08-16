Depremin acısı 20 yıldır taze

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Marmara bölgesinin yaşadığı en büyük felaketler arasında yer alan Gölcük Depreminin üzerinden 20 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02’de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştu. 45 saniye süren 7,5 büyüklüğündeki depremde Kocaeli, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova şehirleri büyük yara aldı. Depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Deprem, Türkiye’ye 20 milyar dolara mâl oldu.

Öte yandan, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Marmara Depremi’nin arama kurtarma için bir milat olduğunu belirterek, “Bu tarihten sonra Türkiye’de arama kurtarma alanındaki eksiklik görüldü ve çok fazla ekip kurulmaya başlandı” dedi.

Marmara Depremi’nin ardından AKUT’un Türkiye’de çok bilinir hale geldiğini anlatan Recep Şalcı, şöyle konuştu:

“AKUT, o dönem organize olmuş tek arama kurtarma sivil toplum örgütüydü. Bu örgütlenmiş yapı enkazlardan kurtarma aşamalarını çok hızlandırdı, çok başarılı kurtarmalar yapıldı. Türkiye’den böyle bir ekibin çıkması Türk milletini gururlandırdı. Sonrasında AKUT, Türkiye’nin en güvenilir kurumlarından biri haline geldi.”

Şalcı, AKUT’un diğer sivil toplum kuruluşları tarafından örnek alınan bir model olduğunu dile getirerek, “AKUT, bir lokomotif oldu ve devletle birlikte diğer sivil toplum kuruluşlarını çok güzel bir yere getirdi. Şu anda Türkiye’de arama kurtarma ekipleri çok başarılı, yetenekli, özverili, donanımları iyi. AFAD da dünyadaki en güçlü ekiplerden biri. Bununla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.