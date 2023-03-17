Depremin 39'uncu gününde naaşına ulaşıldı
Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da, depremde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.
Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da, depremde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.
Malatya'da yaşanan olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Saray Mahallesi’nde yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi'nde ekiplerce yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.
Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.