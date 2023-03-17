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Gündem Depremin 39'uncu gününde naaşına ulaşıldı
Gündem

Depremin 39'uncu gününde naaşına ulaşıldı

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da, depremde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 18:48:00 -
Depremin 39'uncu gününde naaşına ulaşıldı

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da, depremde yıkılan bir binanın enkazında 60 yaşlarında bir erkeğin cesedi bulundu.

Malatya'da yaşanan olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine Bağlı Saray Mahallesi’nde yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük yıkımın yaşandığı Beşkonaklar Caddesi'nde ekiplerce yapılan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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