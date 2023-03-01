Depremi önceden haber verdiği söyleniyor! O uygulama, gündem oldu! Herkes hücum ediyor

Hürriyet gazetesi yazarı Savaş Özbey, Malatya’daki 5.6’lık depremin ardından sosyal medyada gündem olan "Deprem Ağı" adlı uygulamayı köşesine taşıdı. Söz konusu uygulamayı incelediğini ifade eden Özbey, ayrıntılara dair şunları kaydetti:

"Malatya’daki 5.6’lık depremin ardından sosyal medyada bir uygulama gündem oldu: Deprem ağı.

Farklı şehirlerden insanlar akıllı telefonlara indirilebilen bu uygulamanın depremi önceden haber verdiğini söylüyordu.

Bulundukları şehre göre değişiyor bu “önceden haber”.

Kimine 10 saniye, kimine 30...

Neymiş diye biraz bakındım.

Öncelikle ücretli bir uygulama bu. Teknik olarak anladığım kadarıyla aslında depremi haber vermiyor. Bir yerde deprem olduğunda sismik dalgaların sizin bulunduğunuz yere ne zaman ulaşacağını söylüyor.

Diyelim ki Malatya’da deprem oldu, siz de Diyarbakır’dasınız.

Telefonunuz alarm vermeye başlıyor ve sarsıntının size ulaşmasına kaç saniye kaldığını söylüyor. İsterseniz hangi şiddetin üzerindeki deprem ya da artçıların size haber vermesi gerektiği konusunda ayar da yapabiliyorsunuz.

Fakat şunu tam kavrayamadım:

Mesela Hatay’da bu uygulamaya sahip insanlar olsaydı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin sismik dalgaları Hatay’a ulaşmadan önce ne kadar vakitleri olacaktı?

Ben üçüncü katta oturuyorum. Kendimi apartmanın dışına atmak için gereken süreyi hesapladım: Yataktan fırlamam, uygulamaya bakmam, kilidi açmam, merdivenlerden inmem yaklaşık 15 saniye. O da taşımam gereken çoluk çocuğum olmadığı halde.

Fakat ne önemli bir 15 saniye...

Sosyal medyada gündem olmasının ardından Deprem Ağı uygulaması kilitlenmişti, üyelik erişimi sağlanamıyordu. İnsanlar o kadar travmatize durumda ki ne bulursa saldırıyor çaresiz."



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