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Gündem

Depremi 14 saat önceden bilen isim herkesi şoke etti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten'in Düzce depreminden saatler önce yaptığı paylaşım sosyal medyada gündeme oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 16:12:00 -
Depremi 14 saat önceden bilen isim herkesi şoke etti

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dün öğle saatlerinde yaptığı deprem uyarısı gündeme oturdu.

23 Kasım günü Düzce’de 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Stratejist Erkan Trükten ise dün öğle saatlerinde sosyal medya hesabından bir deprem olacağına işaret ederek, "Yakın zamanda İstanbul Depremini tetiklemek için ellerinden geleni ardına koymayanlar var. Adalar ve Maltepe hattına dikkat edilmeli. Araştırmalar yoğunlaştırılmalı" dedi.

Erkan Trükten'in sözlerinin üzerinden 14 saat geçmeden deprem meydana geldi. Deprem HAARP iddialarını güçlendirdi.

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