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Siyaset Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!
Siyaset

Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!

6.6 şiddetindeki depreme Adana'da yakalanıp büyük korku yaşayan ve art arda besmele çekerek korkusunu atlatmaya çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bildiğini okumayı sürdürerek tarikatları hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Irkçı Ümit Özdağ, Adana'da yakalandığı depremde büyük korku yaşayarak art arda besmele çekmiş, o anları sosyal medyada gündem olmuştu.

Ümit Özdağ, yaşadığı korkuyu çok çabuk atlatarak eski haline geri döndü.

Irkçı politikasını Kürt vatandaşlar üzerine yoğunlaştırıp, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olayları provoke eden Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı mesajında da tarikatları hedef aldı.

Özdağ mesajında, "Sevgili Türk halkı, Zafer Partisi sığınmacısız vatan, tarikatsız devlet, afetsiz şehirlerde huzurlu bir Türkiye için mücadele ediyor." dedi.
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