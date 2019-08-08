Depreme nikah masasında yakalandılar
Isparta'da dünya evine girmek isteyen bir çift depreme nikah masasında yakalandı.08 Ağustos 2019 Perşembe 16:25
Denizli'de bugün saat 14.19'da 6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi. Deprem büyük paniğe neden olurken, AFAD Denizli İl Müdürü can kaybının olmadığını söyledi.
Isparta'da ise nikah masasına oturan çift en mutlu günlerinde hayatının şokunu yaşadı. Nikahın kıyılma anında deprem olunca bir anda herkesi korku sardı.
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