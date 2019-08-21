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Depreme dayanıklı bina nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde

Türkiye'de son dönemde meydana gelen depremlerin ardından binaların depreme ne düzeyde dayanıklı olduğu sorusu gündeme geldi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
Depreme dayanıklı bina nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde

Ev sahibi olmak herkesin hayali. Peki bütün birikiminizi vererek aldığınız ya da almayı planladığınız ev depreme ne kadar dayanıklı?

Ülkemiz aktif fay hatlarının olduğu bir kuşakta yer alıyor. Bu nedenle ev alırken yahut kiralarken mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlar var. Aşağıda sizler için paylaşacağımız beş altın kural daha güvenli bir evde oturmanız için size yol gösterecektir.

Duvarların sağlamlığı

Bu hususların ilki duvarların kaliteli olmasıdır. Deprem esnasında çıkan sarsıntı sonrası vuku bulan enerjinin bir kısmı duvarlar tarafından emilebilir. Tabi duvarlar kaliteliyse. Binadaki duvarlarda kullanılan malzemenin kalitesi, duvarın kalınlığı ve yapanın ustalığı binanın depreme dayanıklı olup olmadığının temel kaidelerindendir. Bunun anlamanın en kolay yolu bir uzmana başvurmaktır.

Temelin kalitesi

Binanın bütün yükünü temel ve kolanlar taşır. Su yalıtımına yönelik önlem alınmayan binalarda temel erken çürür. Bu nedenle satıcı firmadan su yalıtım raporu isteyiniz. Zemin katın küf kokması ve nem binanın kalitesi konusunda size fikir verebilir. Bodrum katındaki nemden binanın su yalıtımına karşı savunmasız olduğunu anlayabilirsiniz.

Projeye uygunluk

Alacağınız evin projesini mutlaka kontrol edin. Eğer projedeki kat sayısıyla binadaki kat sayısı uyuşmuyorsa kaçak ve ek katlar var demektir. Bu da binanın fazladan yük çektiğine delildir.

Perde beton ve kolon sistemi

Perde betonlar son dönemde kullanılmaya başlanmıştır ve oldukça güvenlidir. Perde betonlar depreme dayanıklılıkta öncü rol oynuyor. Binanızı seçerken perde beton kullanılmış olmasına özen gösterin.

Yalıtım sistemi

Binalardaki doğru yalıtım depreme karşı sizi korur. Özellikle su sızmalarını engellenmesi binanın çürümesini önler. Ses ve yangına karşı uygulanan yalıtım malzemeleri de binayı depreme karşı kuvvetlendirir.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:22
  1. deprem
  2. depreme dayanıklı binalar

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