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Yaşam Depreme canlı yayında yakalandılar
Yaşam

Depreme canlı yayında yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-12-30 22:34:00 -

Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı.

Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte vatandaşlar sokağa dökülürken, kentte yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.26’da merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Depremle birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkıp sokağa koşarken, yerel bir televizyonda program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. O anlar canlı yayın kameralara yansıdı.

Öte yandan, Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen deprem sonrasında saat 17.13 itibariyle ilimizde AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimizi depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

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