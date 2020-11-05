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Aktüel Depreme ameliyat yaparken yakalandılar
Aktüel

Depreme ameliyat yaparken yakalandılar

İzmir'de deprem sırasında ameliyatta olan ekibin soğukkanlılığını koruduğu, operasyon yapılan hastayı düşmemesi için tuttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Opr. Dr. Akgül: "Ekip olarak hastamızı yalnız bırakmayı aklımızdan bile geçirmedik. Bu bizim mesleki sorumluluklarımıza ve vicdanımıza asla uygun düşmezdi. Deprem bittikten sonra ortam güvenliğini kontrol ettim. Hasta yakınlarına bilgi ulaştırdıktan sonra ameliyata kaldığım yerden devam ettim"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:25:20 -
Depreme ameliyat yaparken yakalandılar

İZMİR (AA) - İzmir'de geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında bir özel hastanede ameliyatta olan ekibin soğukkanlılığını koruduğu, operasyon yapılan hastayı düşmemesi için tuttuğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte Opr. Dr. Özgün Akgül ve ekibinin ameliyat masasındaki hastayı ve ekipmanları düşmemesi için tuttukları görüldü.

Kayıtlara, ekibin deprem sırasında ameliyata ara verip sonra tekrar devam etmeleri de yansıdı.

Opr. Dr. Özgün Akgül, AA muhabirine, deprem anında ekibiyle birlikte tüp mide ameliyatı yaptıklarını, sarsıntı olduğunda önce ameliyat masasının sallandığını zannettiklerini söyledi.

Deprem şiddetlenince ameliyata ara verdiklerini belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Hastayı ve ameliyat ekibimi güvene aldım. Ekibi sakinleştirmeye çalıştım. Depremin bitmesini bekledik. Hastamız ameliyat masasına sabitlendiği için sarsıntı hasta için herhangi bir risk teşkil etmedi. Ameliyat masasının sabit kalmasına ve sterilizasyonun korunmasına özen gösterdim. Ekip olarak hastamızı yalnız bırakmayı aklımızdan bile geçirmedik. Bu bizim mesleki sorumluluklarımıza ve vicdanımıza asla uygun düşmezdi. Deprem bittikten sonra ortam güvenliğini kontrol ettim. Hasta yakınlarına bilgi ulaştırdıktan sonra ameliyata kaldığım yerden devam ettim. Vakit kaybetmeden ameliyatımızı tamamlayıp, hastamızı güvenle odasına aldık."

Özgün Akgül, hastanın kendine gelmesinin ardından ameliyathanede yakalandıkları deprem anını anlattığında onun da çok şaşırdığını, hastasını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğini de sözlerine ekledi.

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