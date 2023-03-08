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Yaşam Depreme ait yeni görüntüler dehşete düşürdü! İnsanlar oradan oraya savruldu
Yaşam

Depreme ait yeni görüntüler dehşete düşürdü! İnsanlar oradan oraya savruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 23:38:00 - 2023-03-09 00:01:51

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi’nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde deprem esnasında kendilerini dışarıya atmaya çalışan ekiplerin savruldukları anlar ile ambulansın beşik gibi sallanması yer aldı. Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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