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Gündem Depremden sonra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor... Aç ve susuz kaç gün yaşanır?
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Depremden sonra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor... Aç ve susuz kaç gün yaşanır?

Depremden sonra enkaz altında 50-60 saat sonra kurtarılan bebek veya yetişkinlerin olması aç ve susuz ne kadar dayanılabileceği sorularını gündeme getirdi. Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Açlıkta ise genel kabul gören süre 3 haftadır.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:03:00 - 2020-11-03 15:13:22
Depremden sonra herkes bu sorunun cevabını merak ediyor... Aç ve susuz kaç gün yaşanır?

Depremden sonra enkazda çıkarılan çocuk ve yetişkinlerin sağ olarak kurtarılması akıllara "Bir insan kaç gün aç ve susuz kalabilir?" sorusunu getirdi.

En fazla 3 hafta

Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Açlık susuzluğa kıyasla çok daha uzun süre dayanabileceğimiz bir durumdur. Genel kabul gören süre 3 haftadır.

Ne kadar aç kalınabileceğini belirleyen bazı kriterler vardır. Bunlar öncelikle yaş ve kiloya bağlı olsa da daha pek çok alanda bilgi olması gerekir.

Açlık 60 gün

İnsan organizması uzun süre aç kalabilecek şekilde programlanmıştır. Bir kişi 60 gün boyunca aç kalabilir ancak aç kaldığında neleri feda ettiğini sadece gerekli incelemeleri yapan uzmanlar söyleyebilir.

Ayrıca zaman zaman açlık grevi yapan kişiler görürüz. Bu durumu on günlerce sürdürebilirler. Dediğimiz gibi açlığın süresini yapılan aktivite ve içilen su miktarı belirlemektedir. Aç kalındığı süre zarfında öncelikle karbonhidrat, yağ ve proteinler tüketilmeye başlar sonrasında belirli dönemlerde bazı organlar işlevlerini kaybetmeye başlar. Uzun süre aç kalınması durumunda vücuttaki organlar sırası ile işlevlerin kaybedecektir

Gıda ve Tarım Örgüt’nün verilerine göre uzun süreli açlıklarda en büyük sıkıntıyı çocuklar ve anneler yaşamaktadır. Dünyada çocukların 6,5 milyonu daha 5 yaşına gelmeden hayatını kaybetmektedir. Bu 6,5 milyon çocuğu %50’si açlıktan veya düzensiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Yani yaklaşık her sen 3,1 milyon 5 yaşının altında ki çocuk beslenme bozukluklarından ve açlıktan dolayı ölmektedir. Bu verilere bakılarak bir bebeğin veya çocuğun bir yetişkin kadar aç kalması mümkün değildir. Eğer bir bebek 1 saat bile aç kalsa yeni doğan sarılığı olma riski artmaktadır. Kısacası çocuklar açlığa dayanamaz.

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