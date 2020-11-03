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Aktüel Depremden etkilenen avukatlar için kriz merkezi kurulacak
Aktüel

Depremden etkilenen avukatlar için kriz merkezi kurulacak

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, İzmir'de Baro Başkanı Özkan Yücel ile yaptığı görüşmede, depremden etkilenen avukatlarla ilgili kriz merkezi oluşturulması, depremden zarar gören avukatlara yardım için TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan bütçe ayrılması kararlaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:48:58 -
Depremden etkilenen avukatlar için kriz merkezi kurulacak

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, depremden etkilenen avukatların durumuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Feyzioğlu'na TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şakir Uzun eşlik etti.

Feyzioğlu ve beraberindekiler, İzmir Barosunda Başkan Özkan Yücel ile bir araya geldi. Yücel'e, depremde hayatını kaybeden avukat meslektaşları için üzüntülerini ileten Feyzioğlu, ailelere başsağlığı diledi.

İzmir Baro Başkanı Yücel ile yapılan görüşmede, deprem nedeniyle ofisleri zarar gören avukatların durumu ele alındı. Feyzioğlu ve Yücel, avukatlarla ilgili bir kriz merkezi oluşturulması, depremden zarar gören avukatlara gereken yardımların yapılması için Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'ndan bütçe ayrılması konusunda fikir birliğine vardı.

- Arama kurtarma ekiplerine teşekkür

Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı enkaz alanına da giden Feyzioğlu, burada arama kurtarma çalışmaları yürüten ekiplere teşekkürlerini iletti.

Feyzioğlu, İzmir Adliyesi'nde Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile de görüştü.

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