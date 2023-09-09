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Yerel Depremden 215 gün sonra enkazda cansız beden bulundu
Yerel

Depremden 215 gün sonra enkazda cansız beden bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 07:18:00 -
Depremden 215 gün sonra enkazda cansız beden bulundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 215. gününde Hatay'da temel kazısı sırasında enkazda cansız bir beden bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın Antakya ilçesinde Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki iş hanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

DNA testi yapılacak

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen cansız beden bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
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Kaynak: DHA

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