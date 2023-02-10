Depremde vefat eden 7 kuzen Şanlıurfa'da toprağa verildi
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 7 kişi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 7 kişi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş kent merkezinde ikamet eden 7 kuzen, kaldıkları 6 katlı apartmanın yıkılması nedeniyle enkaz altında kaldı.
AFAD ve UMKE ekiplerinin yoğun çabasına rağmen Ateş ailesinin 7 ferdinin cenazesine ulaşıldı.
Cenazeler, Kahramanmaraş'taki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildi.
7 kuzen, İlçe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
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