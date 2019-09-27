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Depremde iletişim hatları çökerse nasıl haberleşebiliriz? İşte alternatifler!

İstanbul'da 5.8 şiddetindeki korkutan depremin ardından mobil operatörlerde yaşanan şebeke çökmesi insanları "Depremde iletişim hatları çökerse nasıl haberleşebiliriz?" sorusunu akıllara getirdi. Telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar bulunuyor.

27 Eylül 2019 Cuma 22:19
Depremde iletişim hatları çökerse nasıl haberleşebiliriz? İşte alternatifler!

İstanbul’da, şiddeti 5.8 olarak ölçülen merkezi Silivri açıkları olarak tespit edilen depremde en çok konuşulan konulardan biri şebekelerin kopması oldu.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden hemen sonra vatandaşların iletişim sorunu yaşandı.

Deprem sonrasında yakınlarına ulaşmaya çalışanlar WhatsApp'tan iletişim kurabildi.

Facetime Call ve Whatsapp Call üzerinden ağırlıklı olarak iletişim sağlanırken, yaşanan bu sorun akıllara "Telefon araması dışında hangi uygulamalarla iletişim sağlayabiliriz" sorusunu getirdi.

Milliyet’in haberine göre, aslında telefon aramaları dışında internet erişimine sahipken ya da değilken iletişim sağlayan uygulamalar da var.

Haberde böyle durumlarda kullanılacak en iyi mobil uygulamalar şöyle sıralandı:

Firechat

Bluetooth ve WiFi ile yüklü olan telefonlar arasında iletişim kurmayı sağlıyor.

Bridgefy

İnternet ve şebeke erişiminin olmadığı yerlerde yalnızca Bluetooth ile 100 metre yakınınızdaki kişilerle iletişim kurmanıza yarıyor.

MeshTalk

Oppo markasının geliştirdiği bir teknoloji. WiFi ya da şebeke olmadan 3 km'lik alan içerisinde fotoğraf, video ve metin göndermenizi sağlıyor.

Voxer

WiFi yani internet bağlantısı üzerinden telefonunuzu telsize çevirir ve etrafınızdaki insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 22:19
  1. İstanbul
  2. WhatsApp
  3. Facetime Call
  4. Whatsapp Call
  5. Firechat
  6. Bridgefy
  7. MeshTalk
  8. Voxer
  9. Depremde iletişim hatları çökerse nasıl haberleşebiliriz
  10. Depremde şebeke çökerse nasıl haberleşebiliriz
  11. Depremde haberleşme yöntemi
  12. depremde iletişim

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