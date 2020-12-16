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Aktüel Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek
Aktüel

Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:08:42 -
Depremde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilecek

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde hasar gören 600 yıllık kümbet restore edilerek turizme kazandırılacak.

İlçede Karakoyunlu hükümdarlarından Kara Yusuf Bey'e ait tarihi olduğu değerlendirilen kümbette, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında rekreasyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin Çatakdibi Mahallesi'nde yaptırılan kümbetin 2011'de meydana gelen depremde büyük hasar gördüğünü belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Kümbetimizin büyük çoğunluğu yıkıldı. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde müracaatlarımızın sonunda restorasyon çalışması başlayacak. Restorasyon çalışmalarının bitiminde alanda geniş çaplı çevre düzenlemesi ve rekreasyon yapacağız. Karakoyunlu döneminin en önemli hükümdarlarından Kara Yusuf Beye ait olan kümbetimiz hem yerli hem yabancı misafirlerimizi ağırlayacak. Selçuklu mimarisi tarzında yapılan kümbetin üzerinde simetrik iki kuş, kuzey tarafında iki aslan figürü, batı tarafında Selçuklu arması olan çift başlı kartal kabartması ve hükümdarlık sembolleri bulunuyor."

Kümbetin yeniden turizme kazandırılarak gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Bundan sonraki süreçte ilçemizin farklı noktalarında bulunan tarihi eserlerin korunmasına devam edeceğiz. Bu hizmetlerin şehrimize getirilmesi noktasında ilgilerini ve alakalarını esirmeyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün kıymetli temsilcilerine teşekkür ederim." dedi.

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