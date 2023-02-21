Depremde hasar almıştı! O hastane tahliye ediliyor

Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ndeki hastalar, binada yapılan inceleme sonrasında tahliye edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremler Adana'yı da etkiledi. Kentte ilk depremlerde çöken binalarda bir çok kişi hayatını kaybetti. Dün de Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tedbir amaçlı Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin kolonlarında inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından hastanenin tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından çok sayıda ambulansın gönderildiği hastane tahliye edilmeye başlandı. Depremlerde kolonların zarar gördüğünü öğrendiklerini belirten hastalar, kendilerinin başka bir hastaneye sevk edildiğini ifade etti.