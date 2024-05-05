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Yaşam Depremde hasar almıştı! O bina tek hamlede yıkıldı
Yaşam

Depremde hasar almıştı! O bina tek hamlede yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 13:38:00 -

Gaziantep'te bulunan 56 yıllık bina tek darbede yerle bir oldu.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yarım asırlık binanın iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir olması ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası 1968 yılında yapılan Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki 56 yıllık kaymakamlık binası da ağır hasar aldı. Yarım asırlık bina için yıkım kararı alındı. Yıkım hazırlıkları tamamlanan bina için çalışmalar başladı. 56 yıllık bina, kontrollü yıkım sırasında iş makinesinin birkaç darbesiyle yerle bir oldu. O anlar ise kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

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