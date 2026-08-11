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Aktüel Depremde Hasar Alarak Yıkılan Fatma Gölcü Camii, Hızla Yükseliyor
Aktüel

Depremde Hasar Alarak Yıkılan Fatma Gölcü Camii, Hızla Yükseliyor

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Depremde Hasar Alarak Yıkılan Fatma Gölcü Camii, Hızla Yükseliyor

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Fatma Gölcü Camii, yaklaşık 31 Milyon TL’lik yatırımla yeniden yükseliyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğindeki projede temel ve kaba yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma ve inşa süreci, şehrin ibadethanelerini de kapsayacak şekilde tüm hızıyla devam ediyor. Depremlerde ağır hasar gören cami ve mescitler, özgün mimari karakterleri korunarak yeniden inşa edilirken, vatandaşların güvenli ve modern ibadet alanlarına yeniden kavuşması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi’nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Fatma Gölcü Camii’nin yeniden yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında cami, yaklaşık 31 Milyon TL’lik yatırımla yeniden şehre kazandırılıyor.

Temel ve Kaba Yapı Büyük Ölçüde Tamamlandı

Deprem sonrasında yeniden inşa sürecine alınan Fatma Gölcü Camii’nde çalışmalar, proje takvimine uygun şekilde devam ediyor. Projenin temel ve betonarme taşıyıcı sistemleri tamamlanırken, caminin ana kütlesi iki katlı olarak yükseldi. Yapının dış cephe duvarlarının da önemli bölümü örülürken, ana yapının betonarme çatı döşemesi tamamlandı. Caminin mimari bütünlüğünün önemli unsurlarından olan minarenin betonarme gövdesi de yükseltilerek belirli bir seviyeye ulaştırıldı. Gelinen noktada Fatma Gölcü Camii, temel ve kaba yapı aşamasını büyük ölçüde geride bırakmış durumda. Çalışmaların bundan sonraki bölümünde ise yapının dış cephe uygulamaları, mimari kaplamaları, minareye ilişkin detay imalatları, iç mekân düzenlemeleri ve çevre düzenlemesi gibi ince işler gerçekleştirilecek.

 

Özgün Mimari Korunarak Yeniden İnşa Ediliyor

6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar gören ibadethanelerin yeniden ayağa kaldırılması çalışmalarında, yapıların güvenli ve dayanıklı şekilde inşa edilmesinin yanı sıra mimari kimliklerinin korunmasına da önem veriliyor. Bu anlayış doğrultusunda yeniden inşa edilen Fatma Gölcü Camii’nin de özgün mimari karakterine sadık kalınarak şehre yeniden kazandırılması hedefleniyor. Tamamlandığında caminin, Yenişehir Mahallesi ve çevresinde yaşayan vatandaşlara modern, güvenli ve nitelikli bir ibadet alanı sunması amaçlanıyor.

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