Depremde göçük altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçen karaktersizi...
Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan Selman Altunbaş isimli şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medya uygulamalarından Discord’da, kendilerini AFAD gönüllüsü olarak tanıtan Selman Altunbaş, enkaz altındaki vatandaşla iletişim kurup onunla dalga geçti.
Skandalı izleyenler, “Ne ara yetişti bu vicdansız, merhametsiz gençlik” şeklinde sormadan edemedi.
Selman Altunbaş’ın enkaz altında mahsur kalan vatandaşla konuşup, “Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz? Islık çaldım” şeklinde dalga geçtiği video sosyal medyada yayınlandı. Gençlerden yardım isteyen vatandaşın ise videodaki son sözü “Çok üşüyorum” oldu.