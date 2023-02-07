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Gündem Depremde göçük altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçen karaktersizi...
Gündem

Depremde göçük altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçen karaktersizi...

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan Selman Altunbaş isimli şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 10:50:00 - 2023-02-07 10:54:17

Sosyal medya uygulamalarından Discord’da, kendilerini AFAD gönüllüsü olarak tanıtan Selman Altunbaş, enkaz altındaki vatandaşla iletişim kurup onunla dalga geçti.

Skandalı izleyenler, “Ne ara yetişti bu vicdansız, merhametsiz gençlik” şeklinde sormadan edemedi.

Selman Altunbaş’ın enkaz altında mahsur kalan vatandaşla konuşup, “Bağırıyorum sesimi duyuyor musunuz? Islık çaldım” şeklinde dalga geçtiği video sosyal medyada yayınlandı. Gençlerden yardım isteyen vatandaşın ise videodaki son sözü “Çok üşüyorum” oldu.

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Yorumlar

Hakikat

Bunu cezaevine atin hucre cezasi varsin bagirsin orda beni duyuyormusunuz diye karanlikta ac sussuz ...belki o zaman zor durumdaki insanlarla empati yapma yetenegi kazanir

Abdullah Murat

Hem Allaha kul yapmayıp onun güzel ahlakını vermeyen bunun aksine onun ayetlerini inkar içeren açık şirk dinsizlik temelli ideolojiyi empoze edip hemde ahlak isteyen ıslah edici kesilmişler varya bunlar ilahlık taslamaya firavunun suçuna en yakın olmuşlardır aslında Birtek ilahınız benim dememekte Ama yaptıkları zulum çok büyüktür. Bazı günahlar vardır bunlar büyük günahlar şeytana dost yapar şeytanlaşmaya sebep olur. Bunlar allahınkırmızı çizgileridir. Eğitim olsun kendi olurları ve yorumları ile oluşturdukları dün kurumu olasun insanları Allahın mürtedlik hükmü dahilinde tutmakta esasen bu küfür ve şirk odaklı parti ideolojisine dolayısı ile tağuda hizmet etmektedir. Esas prıblem inanların bunlara boyun eğmesidir. İşte ilkin boyun eğmediler sürüldüler asıldılar sonrasındaki bozuk nesil adapte oldu Ama onalara boyun eğerseniz sizde ortak koşanlardan olursunuz ilahi uyarı sabittir. Bu ise şeytanlaştırır Ona soy yapar. farz kıldıkları eğitimde bir araç
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