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Aktüel Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı
Aktüel

Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 09:15:25 -
Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı.

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan köpek, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, köpeği enkazdan çıkardı.

Bitkin olduğu görülen "Ares" isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan enkazda arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.


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