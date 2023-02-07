Depremde çatlayan binayı sıva ile kapatmaya kalkıştılar... Vatandaşa tabut satacaklardı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 10 ili birden vurdu. Çok sayıda binanın yıkıldığıdı depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan depremde para kazanma hırsı yüzünden Adana'da ağır hasar alan binaya sıva yaparak onarmaya çalışan inşaat firmasının görüntüleri dehşete düşürdü. Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç ise güzel haberi duyurdu.

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu adeta kıyamet yerine döndü. Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar sürerken ikinci büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. İlk depremde hasar görmüş birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu.

Depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kalan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyaya paylaşılan skandal görüntüler dehşete düşürdü. Depremin vurduğu Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapımı devam sıfır lüks bina ağır hasar aldı. Dizmanlar Group firmasına ait olduğu tespit edilen inşaatta sırf para kazanma hırsı yüzünden ustaların duvardaki çatlakları 'sıva yaparak' kapatmaya çalışması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde çekilen skandal görüntülerin ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Adana Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un etiketlendiği paylaşımlar sonrası ekipler harekete geçti. Deprem sonrası ağır hasar alan binada onarım çalışması yapan Dizmanlar Group firmasının inşaatı mühürlendi.

Güzel haberi Adana Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kılıç açıklamasında, "Sosyal medyada deprem esnasında oluşan çatlakları sıvayla kapattığı yönünde görüntüleri paylaşılan ilgili inşaat mühürlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" ifadelerini kullandı.