Depremde caminin ses sistemi zarar gördü! Ezanı polis megafonuyla okudu
Osmaniye'de depremde zarar gören caminin müezzini, polis arabasının megafonu ile ezan okudu.
Osmaniye'de depremde zarar gören caminin müezzini, polis arabasının megafonu ile ezan okudu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Osmaniye'de deprem sırasında ses sistemi zarar gören caminin müezzini, bölgede görev yapan polis aracının megafonundan ezan okudu.
Sosyal medyada da yer alan görüntü, çok sayıda kişi tarafından izlendi.