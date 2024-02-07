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Gündem Depremde ağır hasar alan araçları change ettiler: Motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlara kopyaladılar
Gündem

Depremde ağır hasar alan araçları change ettiler: Motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlara kopyaladılar

Yeniakit Publisher
2024-02-07 17:42:00 -
Depremde ağır hasar alan araçları change ettiler: Motor ve şasi numaralarını yurt dışından getirdikleri araçlara kopyaladılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan araçların motor ve şasi numaralarını yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri otomobillere kopyalayıp (change) piyasaya süren çete, Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, 35 otomobile el konuldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, depremde ağır hasar gören araçların motor ve şasi numaralarının yurt dışından getirilen otomobillere kopyalanarak piyasaya sürüldüğünü tespit etti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alınırken; ‘change’ yapıldığı tespit edilen 35 otomobile el konuldu. Otomobilleri, galeri ve internet ilanları üzerinden satışa çıkaran şüphelilerin toplamda 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında da 659 fişek, otomobiller ile ilgili vekaletname belgeleri ve 11 karşılıksız sahte plaka ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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