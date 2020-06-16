Deprem yaşayan Bingöl'e 'haberleşme' ve 'ulaşım' desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde Bingöl-Karlıova depreminin ardından artan mobil trafikte sorun yaşanmaması için GSMoperatörleri tarafından bölgeye 7 mobil baz istasyonu sevk edilirken, kara yollarında da yoğun çalışma gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 14 Haziran saat 17.24'te Bingöl-Karlıova merkezli meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremle birlikte Bakanlık birimleri de harekete geçti. Bakanlığın ana çözüm ortağı olduğu "haberleşme", "ulaşım altyapı" ile "teknik destek ve ikmal" çalışma gruplarından sorumlu yerel ekipler, hızla AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde afet bölgesine intikal etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kuruluşlara ait kara yolunda 38 köprü, demir yolunda 8 köprü, 3 tünel ve 1 havalimanının bulunduğu Bingöl'de, deprem dolayısıyla ilk anlarda artan trafiğe karşın 3 mobil işletmecinin şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti tespit edilmedi. Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde de herhangi bir olumsuzluğa veya kesintiye rastlanmadı.

GSM operatörleri tarafından bölgeye 7 mobil baz istasyonu sevk edildi. Bu kapsamda TT Mobil (Türk Telekom) tarafından Erzurum'dan 1 adet mobil baz istasyonu 14 Haziran saat 18.00 civarında bölgeye sevk edilirken, ihtiyaç doğması halinde kullanılmak üzere Tunceli'den 1 uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu saat 21.00 civarında Yedisu'ya gönderildi.

Turkcell tarafından Erzurum'dan 1 uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu, Dinarbey Köyü'ne kurulmak üzere 14 Haziran saat 18.30 civarında Yedisu'ya intikal ettirildi. Bir mobil baz istasyonu ise saat 19.30'da Karlıova'ya, ihtiyaç doğması halinde kullanılmak üzere Diyarbakır'dan 1 uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu da Bingöl merkeze sevk edildi.

Vodafone tarafından Sivas'tan 1 uydu transmisyonlu mobil baz istasyonu, Elazığ'dan 1 mobil baz istasyonu bölgeye ulaştırıldı.

Dinarbey ve Elmalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

Bingöl-Yedisu il yolunun 20'nci kilometresinde taş ve kaya düşmesi sonucu oluşan kısmi çatlaklar, kara yolu ekipleri tarafından giderildi ve yol yeniden hizmete açıldı.

Kapalı olduğu bildirilen Dinarbey ve Elmalı köy yollarının açılmasının AFAD Başkanlığı tarafından talep edilmesi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla 2 kepçe, 2 kamyon, 1 greyder, 2 binek araç, 1 yüklenici bakım aracı ve 1 de kanal kazıcı yükleyici olmak üzere 9 araç ile 17 personel görevlendirildi.

Depremin olmasını müteakiben demir yolu hat kontrolünde trafiğe engel durum bulunmazken, Bingöl Havalimanı'nda da yapılan incelemeler sonucu deprem nedeniyle seyrüsefere engel durum olmadığı görüldü.

AFAD Muş Lojistik Deposu'ndan afetzedeler için ihtiyaç duyulan muhtelif çapta 850 çadır ile 225 battaniye PTT Lojistik Dairesi Başkanlığı tarafından afet bölgesine ulaştırıldı.

AFAD Başkanlığının talebi üzerine Muş ve diğer lojistik depolarından da yardım malzemelerinin sevkıyatı devam ediyor.