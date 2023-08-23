Deprem ve yangın gibi felaketler esnasında namaz bozulur mu?

"İslam'da insan hayatı çok değerlidir." diyen Dr. Çınar, "Zarurat-ı diniyyeden, yani dinimizce korunması şart olan şeylerden biri de canı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Dr. Hasan Çınar, şöyle devam etti:

Yangın, deprem veya herhangi tehlikeli bir durumda, kılınmakta olan namaz, selam verilip hemen bozulur ve gerekli tedbir alınır. Bozulan namaz yeniden kılınır. Bu namaz farz, vacib, sünnet, evde, işyerinde, camide, tek başına veya cemaatle kılınan namaz olsun fark etmez.

Bu durumdaki kimse, gerekli hazırlıkları yapmak için namazını bozmaz da canına zarar gelirse tedbiri terk etmiş ve günah işlemiş olur. Çünkü can Allah-u Teala’dan emanettir. Namaz esnasında saftan birisi düşerse hemen namazı bozup ona yardımcı olmamız gereklidir.