Deprem uzmanından deprem sonrası korkutan açıklama: Bundan büyüklerini göreceğiz
Gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ açıklarında görülen depremin Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek daha büyüklerinin görüleceğini söyledi.
Gece saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, o sırada Tekirdağ'da bulunduğunu ve depremi bizzat yaşadığını söyledi.
Prof. Dr. Ercan Tekirdağ Müreftede/Hoşköy de Marmara açıklarında 4,6 büyüklüğünde, 14 km odak derinliğinde 4 saniye süren bir depremin olduğunu belirterek bulunduğu yapının gidip geldiğini ve çökeceğini sandığını söyledi.
Daha büyük depremler olacak
Fırtına eser gibi yerden sarsılma dalgasının sesinin geldiğini belirten Prof. Dr. Ercan, Mürefte de yattığım deniz kıyısındaki 3 katlı evin çatı katının altından depremin büyük bir gürültüyle vurduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek bundan daha büyük depremlerin görüleceğini söyledi.