  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Deprem uzmanından deprem sonrası korkutan açıklama: Bundan büyüklerini göreceğiz
Gündem

Deprem uzmanından deprem sonrası korkutan açıklama: Bundan büyüklerini göreceğiz

Gece saatlerinde Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen deprem oldu. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ açıklarında görülen depremin Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek daha büyüklerinin görüleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 03:14:00 -
Deprem uzmanından deprem sonrası korkutan açıklama: Bundan büyüklerini göreceğiz

Gece saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, o sırada Tekirdağ'da bulunduğunu ve depremi bizzat yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. Ercan Tekirdağ Müreftede/Hoşköy de Marmara açıklarında 4,6 büyüklüğünde, 14 km odak derinliğinde 4 saniye süren bir depremin olduğunu belirterek bulunduğu yapının gidip geldiğini ve çökeceğini sandığını söyledi.

Daha büyük depremler olacak

Fırtına eser gibi yerden sarsılma dalgasının sesinin geldiğini belirten Prof. Dr. Ercan, Mürefte de yattığım deniz kıyısındaki 3 katlı evin çatı katının altından depremin büyük bir gürültüyle vurduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara Depremi oluncaya dek bundan daha büyük depremlerin görüleceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin..
Yunanistan’ı korku sardı
Gündem

Yunanistan’ı korku sardı

Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’ye karşı yardım dilenen Yunanistan, 24 Eylül’de başlayacak olan AB zirvesinden çıkabilecek olası bir olumsu..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı