Deprem toplanma alanını ranta açtılar: CHP’li İBB’den 87 Milyarlık "Vur-Kaç" Planı!

Geçmişte bölgeye giderek "Burayı imara açtırmayacağız, halkın parkı yapacağınız" diyerek şov yapan CHP’li isimlerin takiyesi, meclis çoğunluğunu ele geçirmeleriyle gün yüzüne çıktı.

Dün "Park Olsun" Diyenler Bugün Rant Peşinde!

Kendi milletvekillerinin ve meclis üyelerinin bizzat eylem yaptığı alanı, tek bir kararla rant kapısına dönüştüren CHP zihniyeti, İstanbullunun "deprem toplanma alanı" hakkını da gasp etti.

İhanet Planının Detayları:

Deprem Alanına Darbe: Yıllarca "deprem toplanma alanı" olarak kalması savunulan 36 bin metrekarelik arazi, en yüksek inşaat izni olan 3 emsalle yapılaşmaya açıldı.

Yıllarca "deprem toplanma alanı" olarak kalması savunulan 36 bin metrekarelik arazi, en yüksek inşaat izni olan 3 emsalle yapılaşmaya açıldı. 87 Milyar Liralık Vurgun: Zemin üstü 50, zemin altı ile birlikte toplam 60 kata kadar çıkacak olan gökdelen projesinden elde edilecek rantın tam 2 milyar dolar (yaklaşık 87 milyar TL) olduğu ifade ediliyor.

Zemin üstü 50, zemin altı ile birlikte toplam 60 kata kadar çıkacak olan gökdelen projesinden elde edilecek rantın tam 2 milyar dolar (yaklaşık 87 milyar TL) olduğu ifade ediliyor. Beton Lobisine Peşkeş: Sosyal ve teknik altyapı alanları ayrıldıktan sonra kalan 30 bin metrekarelik bölüme 150 bin metrekareye yakın inşaat alanı sığdırılacak.

İmamoğlu Veto Etmişti, Şimdi İmara Açtı!

2019 yılında AK Parti grubu tarafından "Yeşil Alan" kararı alınan 12 farklı bölgeyi "hizmet gelmesin" mantığıyla veto eden Ekrem İmamoğlu’nun, Levent’teki İETT arazisi üzerindeki gerçek planı böylece ifşa oldu. AK Parti döneminde kamu yararı gözetilerek yapılaşmaya kapatılan alan, CHP’li yönetimce mali krizi aşmak için bir "rant aracı" haline getirildi.

"Mali Krizi Rantla Aşma Çabası"

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, alınan karara sert tepki gösterdi. Türkyılmaz, CHP’nin içine düştüğü tutarsızlığı şu sözlerle özetledi:

"İBB AK Parti’deyken buranın yeşil alan olmasını savunanlar, bugün 3 emsalle imara açıyorlar. 'Rant' ve 'ihanet' dedikleri şeyi bizzat kendileri yapıyorlar. Bu, mali sıkışmışlığı araziyi ranta açarak aşma çabasıdır".

İstanbul’un kalbinde yükselecek olan bu "ihanet kuleleri" ile şehrin silüetine bir darbe daha vurulurken, İstanbulluların deprem korkusu ve yeşil alan ihtiyacı bir kez daha rant hırsına kurban edildi.