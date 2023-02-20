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Yaşam Deprem tarihi yapılara zarar verdi! 300 yıllık müzenin son hali görüntülendi
Yaşam

Deprem tarihi yapılara zarar verdi! 300 yıllık müzenin son hali görüntülendi

Hatay'da bulunan tarihi Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi depremde hasar aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 09:01:00 -

Hatay’da 300 yıllık tarihi ile atıl durumda olan ve 2017 yılında restore edilerek ‘Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’ olarak turizme kazandırılan müze, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar aldı. Müzenin bazı kısımlarında çökme meydana geldi. Hasar alan müze havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen depremde Hatay Tokaçlı Mahallesi'nde bulunan ‘Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’ depremde hasar aldı. Tarihi binanın bazı kısımlarında çökme meydana geldi. 300 yıllık tarihi zeytin ve zeytinyağı tesisi atıl durumda olması sebebiyle 2017 yılında restore edilerek müze olarak açılışı yapılmıştı. Bazı kısımlarında çökme meydana gelen müze havadan görüntülendi.

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