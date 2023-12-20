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Ekonomi Deprem şovmeni Oğuzhan, vergi fakiri çıktı
Ekonomi

Deprem şovmeni Oğuzhan, vergi fakiri çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 09:33:00 -
Deprem şovmeni Oğuzhan, vergi fakiri çıktı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde iyilik havarisi kesilen, AFAD ve Kızılay’a operasyon çekerek deprem çalışmalarını sekteye uğratan zilletin trollerinden Oğuzhan Uğur’un, milyonluk arabalara binerken, yok denecek kadar az vergi ödediği öğrenildi.

 HABER MERKEZİ 

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde iyilik havarisi kesilen, AFAD ve Kızılay’a operasyon çekerek deprem çalışmalarını sekteye uğratan fenomen Oğuzhan Uğur’un maskesi düştü.

12 milyonluk lüks otomobile binen Uğur’un yönettiği ve annesinin adına kurulmuş olan Babala TV Organizasyon Ticaret Ltd. Şti. firmasının 2020 yılında vergi ödemediği, 2021 yılında 52 bin 841 TL, 2022 yılında ise 94 bin 245 TL vergi ödediği öğrenildi. Uğur’un ortağı olduğu Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited şirketiyle 2021 yılında 7 bin 448 TL, 2022 yılında ise vergi ödemediği ortaya çıktı.

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